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Наумов: Миранчуку показывать себя в «Торино» будет тяжело — команда на вылет

Наумов: Миранчуку показывать себя в «Торино» будет тяжело — команда на вылет
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. Он отметил, что футболисту будет непросто проявить себя, поскольку команда будет сражаться за выживание в чемпионате Италии.

«Это лучший вариант для Миранчука на сегодняшний день. Это лучше, чем сидеть в «Аталанте» и дожидаться у моря погоды, когда тебе не доверяют и даже на товарищеские игры не ставят. Смысла никакого нет. Поэтому «Торино» — это хороший вариант, вызов для него. Показывать себя в «Тороино» будет тяжело, потому что там команда на вылет. Тем не менее хороший вариант, чтобы продемонстрировать свои умения», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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