Наумов: Миранчуку показывать себя в «Торино» будет тяжело — команда на вылет
Поделиться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. Он отметил, что футболисту будет непросто проявить себя, поскольку команда будет сражаться за выживание в чемпионате Италии.
«Это лучший вариант для Миранчука на сегодняшний день. Это лучше, чем сидеть в «Аталанте» и дожидаться у моря погоды, когда тебе не доверяют и даже на товарищеские игры не ставят. Смысла никакого нет. Поэтому «Торино» — это хороший вариант, вызов для него. Показывать себя в «Тороино» будет тяжело, потому что там команда на вылет. Тем не менее хороший вариант, чтобы продемонстрировать свои умения», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 11 августа 2022
-
16:29
-
16:27
-
16:25
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:05
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:28
-
15:27
-
15:22
-
15:21
-
15:11
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:36
-
13:24
-
13:00
-
12:47
-
12:44
-
12:32
-
12:06
-
12:03
-
11:36
-
11:34
Партнерский контент