Первый тренер Миранчука: Лёша не хотел оставаться в «Аталанте». Не нашёл язык с Гасперини

Первый тренер полузащитника Алексея Миранчука Александр Воронков поделился мнением о том, что футболист перешёл в «Торино» на правах аренды.



«Это была тайна, покрытая мраком. Сначала Гасперини заблокировал переход. Я знаю, что сам Алексей не хотел оставаться в «Аталанте», потому что он там показал своё. Они не находят общего языка как тренер – игрок, игрок – тренер. Я рад, что он перешёл в «Торино», потому для него это очередной этап. Алексей не проявил себя в «Аталанте», потому что давалось мало времени. Как-то он буксовал на месте.



В первых трёх играх Миранчук забил три гола и отдал голевую. Потом тенденция пошла хуже, потому что потом в игровом смысле его начали поддушивать. Он держался молодцом, выдержал это испытание. Думаю, что в «Торино» будет улучшение всех действий и игры. Я рад этому переходу», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.