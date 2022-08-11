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КДК РФС вынес решения по матчу Второй лиги «Кубань-Холдинг» – «Форте»

КДК РФС вынес решения по матчу Второй лиги «Кубань-Холдинг» – «Форте»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении комитета по итогам матча Второй лиги «Кубань-Холдинг» – «Форте» (2:1).

«В матче было три удаления. Карданов за оскорбление судьи дисквалифицирован на четыре матча, тренер Кубани Усин за оскорбление судьи дисквалифицирован на три матча. Тренер «Форте» Кайванов за оскорбление судьи и толчок резервного арбитра – дисквалификация шесть матчей.

КДК РФС принял решение не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, за удаления в матчах Первой лиги.

Кирилл Панченко («Арсенал»), Олег Иванов («Рубин»), Даниил Полубояринов («Акрон») должны отбыть автоматическую дисквалификацию и пропустят по одному матчу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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