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Пруцев: хочу выиграть как можно больше трофеев c «Црвеной Звездой», мечтаю сыграть в ЛЧ

Пруцев: хочу выиграть как можно больше трофеев c «Црвеной Звездой», мечтаю сыграть в ЛЧ
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Полузащитник Егор Пруцев прокомментировал свой переход из «Сочи» в «Црвену Звезду». Он рассказал, к чему намерен стремиться в новом клубе.

«Црвена Звезда» — большой клуб, известный во всей Европе. Я счастлив, что стал частью красно-белой семьи, и хочу выиграть как можно больше трофеев c «Црвеной Звездой». Как и любой футболист, я мечтаю сыграть в Лиге чемпионов, и я считаю, что это подходящее место для обучения и прогресса.

Я горжусь тем, что меня будет тренировать Деян Станкович, я помню его гол с центра поля в ворота «Шальке», и теперь у меня будет возможность поработать с ним. Это невероятное чувство», — цитирует Пруцева пресс-служба «Црвены Звезды».

Контракт футболиста с новой командой рассчитан на четыре сезона. В составе команды из Белграда Пруцев будет выступать под 29-м номером.

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