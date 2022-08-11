Пруцев: хочу выиграть как можно больше трофеев c «Црвеной Звездой», мечтаю сыграть в ЛЧ

Полузащитник Егор Пруцев прокомментировал свой переход из «Сочи» в «Црвену Звезду». Он рассказал, к чему намерен стремиться в новом клубе.
«Црвена Звезда» — большой клуб, известный во всей Европе. Я счастлив, что стал частью красно-белой семьи, и хочу выиграть как можно больше трофеев c «Црвеной Звездой». Как и любой футболист, я мечтаю сыграть в Лиге чемпионов, и я считаю, что это подходящее место для обучения и прогресса.
Я горжусь тем, что меня будет тренировать Деян Станкович, я помню его гол с центра поля в ворота «Шальке», и теперь у меня будет возможность поработать с ним. Это невероятное чувство», — цитирует Пруцева пресс-служба «Црвены Звезды».
Контракт футболиста с новой командой рассчитан на четыре сезона. В составе команды из Белграда Пруцев будет выступать под 29-м номером.
- 11 августа 2022
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:40
-
17:13
-
17:07
-
16:56
-
16:29
-
16:27
-
16:25
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:05
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:28
-
15:27
-
15:22
-
15:21
-
15:11
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:36
-
13:24
-
13:00