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«Торино» объявил об аренде Влашича

«Торино» объявил об аренде Влашича
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Бывший игрок московского ЦСКА Никола Влашич проведёт сезон-2022/2023 в аренде в «Торино», сообщает официальный сайт туринцев.

Права на хорватского полузащитника принадлежат лондонскому «Вест Хэму». В этот клуб Влашич перешёл прошлым летом из стана армейцев. За «молотобойцев» 24-летний футболист провёл 31 матч, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

ЦСКА арендовал хорвата у «Эвертона» летом 2018 года, а спустя сезон выкупил футболиста. За красно-синих Влашич в общей сложности провёл 108 игр, забил 33 гола и отдал 31 результативную передачу.

За взрослую сборную Хорватии Влашич дебютировал в мае 2017 года. В 2019 году он принимал участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии.

Влашич на этот сезон станет одноклубником полузащитника сборной России Алексея Миранчука, об аренде которого «Торино» также объявил сегодня, 11 августа.

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