Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может покинуть команду

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может покинуть команду
Комментарии

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может покинуть команду. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, одним из клубов, претендующих на игрока, является английский «Ноттингем Форест», в этом году вернувшийся в Премьер-лигу. Сам Малиновский хочет в ближайшее время обсудить своё будущее с руководством «Аталанты», чтобы решить, где ему будет лучше продолжить карьеру. Напомним, ранее стан итальянской команды покинул российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший в «Торино» на правах аренды.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Малиновский принял участие в 30 играх. На счету украинского футболиста шесть голов и четыре голевые передачи.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»

Новость по теме
Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022