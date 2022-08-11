Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может покинуть команду. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По сведениям инсайдера, одним из клубов, претендующих на игрока, является английский «Ноттингем Форест», в этом году вернувшийся в Премьер-лигу. Сам Малиновский хочет в ближайшее время обсудить своё будущее с руководством «Аталанты», чтобы решить, где ему будет лучше продолжить карьеру. Напомним, ранее стан итальянской команды покинул российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший в «Торино» на правах аренды.
В прошлом сезоне итальянской Серии А Малиновский принял участие в 30 играх. На счету украинского футболиста шесть голов и четыре голевые передачи.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
- 11 августа 2022
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