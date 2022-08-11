Защитник «Фиорентины» Миленкович продлил контракт с клубом

Сербский защитник «Фиорентины» Никола Миленкович продлил контракт с итальянской командой. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.
По сведениям журналистов, контракт защитника с «фиалками» будет действовать до 2027 года, а его годовая зарплата составит € 3 млн + возможные бонусы. По предыдущему соглашению, которое истекало летом 2023 года, сербский футболист получал € 2,2 млн.
В прошлом сезоне итальянской Серии А Никола Миленкович провёл 34 встречи, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника восемь желтых карточек и одна красная. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 28 млн.
Напомним, что новый сезон Серии А стартует уже в эту пятницу. «Фиорентина» в 1-м туре чемпионата встретится с «Кремонезе». Матч состоится 14 августа, начало – в 19:30 мск.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
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