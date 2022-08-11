Кубок России по футболу пройдёт по системе Double Elimination
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Кубок России по футболу сезона-2022/2023 пройдёт по системе Double Elimination. Об этом решении, принятом по итогам заседания бюро исполкома РФС, сообщается на официальном сайте организации.
Double Elimination — это система, при которой команда выбывает из турнира после двух поражений. При олимпийской системе для вылета достаточно одного проигрыша.
При Double Elimination турнир разделён на две сетки — верхнюю и нижнюю. Все участники начинают турнир в верхней сетке. После проигрыша в ней команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями этих двух сеток.
Напомним, победителем розыгрыша Кубка России сезона-2021/2022 стал «Спартак». В финале в московском дерби красно-белые со счётом 2:1 обыграли «Динамо».
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