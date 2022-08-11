Официально: «Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России

Команды футбольной Медиалиги «Амкал» и 2DROTS сыграют в розыгрыше Кубка России сезона-2022/2023. Их участие было утверждено на заседании бюро исполкома РФС, сообщает официальный сайт организации.

Команды начнут своё выступление со стадии 1/256 финала. Соперником «Амкала» станет клуб «Зоркий» из Московской области, встреча пройдёт 16 августа. 2DROTS проведёт свой матч 17 августа, с ними за выход в следующую стадию турнира поборется «Чертаново».

Розыгрыш Кубка России пройдёт по новой для турнира системе Double Elimination — теперь команды будут вылетать не после одного, а после двух поражений.

Напомним, победителем розыгрыша Кубка России сезона-2021/2022 стал «Спартак». В финале в московском дерби красно-белые со счётом 2:1 обыграли «Динамо».