Сутормин: особо запомнился выездной матч с «Челси»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин, для которого матч с грозненским «Ахматом» стал 100-м в футболке сине-бело-голубых, вспомнил самые яркие моменты из выступлений за команду.
«На цифры я особого внимания не обращаю, но 100 матчей — это достаточно большой отрезок. Он вместил и три чемпионства, и Кубок России, и два Суперкубка — есть что вспомнить. Надеюсь, что впереди следующая сотня матчей. Надо к этому стремиться, получать удовольствие от футбола и радовать болельщиков игрой и титулами.
Что запомнилось особо? Первым приходит в голову матч с «Челси» на выезде, хоть мы его и проиграли. Атмосфера, уровень футбола. Когда ты понимаешь, чего хочешь, и это удаётся делать на поле, возникает очень приятное ощущение. Надеюсь, таких матчей у нас ещё будет достаточное количество», — сказал Сутормин в интервью «PROЗенит».
Напомним, 28-летний полузащитник перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2019 года из казанского «Рубина». На его счету 13 мячей и девять голевых передач за «Зенит».
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