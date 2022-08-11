«Челси» может обменять Пулишича на игрока «Ромы» Дзаньоло

Лондонский «Челси» может обменять своего вингера Кристиана Пулишича на полузащитника итальянской «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает британское издание The Sun.



Как уточняет таблоид, Пулишич может быть заинтересован в переходе, так как разочарован недостатком игрового времени в стане синих, которое может сократиться сильнее в связи с приходом в команду Рахима Стерлинга. Также «Челси» ищет варианты на замену ушедшему в «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру. «Челси» бы устроил вариант с обменом футболистов. Ранее появлялась информация, что Жозе Моуринью заблокировал переход Дзаньоло в «Тоттенхэм».



В прошлом сезоне Пулишич провёл в английской Премьер-лиге 22 игры, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. У Дзаньоло за 28 игр в итальянской Серии А два забитых мяча и два ассиста.