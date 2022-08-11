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«Челси» может обменять Пулишича на игрока «Ромы» Дзаньоло

«Челси» может обменять Пулишича на игрока «Ромы» Дзаньоло
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Лондонский «Челси» может обменять своего вингера Кристиана Пулишича на полузащитника итальянской «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как уточняет таблоид, Пулишич может быть заинтересован в переходе, так как разочарован недостатком игрового времени в стане синих, которое может сократиться сильнее в связи с приходом в команду Рахима Стерлинга. Также «Челси» ищет варианты на замену ушедшему в «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру. «Челси» бы устроил вариант с обменом футболистов. Ранее появлялась информация, что Жозе Моуринью заблокировал переход Дзаньоло в «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Пулишич провёл в английской Премьер-лиге 22 игры, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. У Дзаньоло за 28 игр в итальянской Серии А два забитых мяча и два ассиста.

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