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Нико Гонсалес прошёл медосмотр в «Валенсии»

Нико Гонсалес прошёл медосмотр в «Валенсии»
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20-летний испанский полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес прошёл медосмотр в «Валенсии». Завтра, 12 августа, игрок проведёт первую тренировку за новую команду, сообщает AS.

Вчера вечером, 10 августа, Нико прибыл в Валенсию. Сегодня утром он успешно прошёл медобследование, теперь игроку осталось подписать контракт и готовиться к презентации в качестве футболиста «летучих мышей».

Полузащитник проведёт сезон за «Валенсию» на правах аренды. «Летучие мыши» не будут делать выплат «Барселоне», но за их счёт игроку будет выплачиваться его небольшая зарплата.

Дебют Нико за «Валенсию» может состояться уже в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Матч состоится в воскресенье, 17 августа, и начнётся в 20:30 мск.

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