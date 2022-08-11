«Интер» продал Андреа Пинамонти в «Сассуоло» за € 20 млн

Итальянский футболист Андреа Пинамонти перешёл из миланского «Интера» в «Сассуоло». Об этом новый клуб игрока объявил на своей странице в социальных сетях.
По сведениям источников, сумма трансфера футболиста составила € 20 млн. Контракт игрока с годовой зарплатой около € 2,4 млн будет действовать до лета 2027 года. Также журналисты уточняют, что в соглашении между клубами не предусмотрена опция обратного выкупа.
Играющий на позиции нападающего Андреа Пинамонти провёл прошлый сезон итальянской Серии А за «Эмполи» на правах аренды. На счету футболиста 36 игр в лиге, в которых он забил 13 мячей (в том числе четыре с пенальти) и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 20 млн.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
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