«ПСЖ» нацелился на форварда «МЮ» Маркуса Рашфорда

Парижский «ПСЖ» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Французский клуб желает усилить атакующую линию команды, и футболист является главным кандидатом, сообщает французское издание L'Equipe со ссылкой на собственные источники.
Как уточняют инсайдеры, «ПСЖ» уже вышел на прямой контракт с окружением игрока и переговоры продвигаются очень позитивно. Сообщается, что парижский клуб готов помочь Рашфорду реанимировать карьеру, так как в прошлом сезоне английской Премьер-лиги англичанин получал мало игрового времени после прихода в клуб немецкого специалиста Ральфа Рангника. Текущий контракт нападающего с «МЮ» действует до лета 2023 года, и у манкунианцев есть опция продления договора ещё на один год.
В прошлом сезоне АПЛ Маркус Рашфорд провёл 25 игр, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 60 млн.
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