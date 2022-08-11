Итальянский журналист объяснил, почему футбол тренера «Торино» Юрича подходит Миранчуку

Итальянский журналист GOAL Алессандро де Феличе рассказал, как футбол главного тренера «Торино» Ивана Юрича может помочь Алексею Миранчуку раскрыться в команде.
«Юрич очень требовательный тренер, при нём игроки сильно прогрессируют. Алексею придется максимально использовать свои шансы, чтобы реанимировать карьеру.
Атакующие полузащитники играют жизненно важную роль в футболе Юрича. Не случайно «Торино» приобрёл таких высококлассных игроков, как Миранчук, Влашич и Радонич. Брекало очень хорошо справился с этой ролью в прошлом году. Юрич — ученик Гасперини, при нём Алексей может добиться очень хороших результатов, потому что футбольная философия двух тренеров схожа. В этом модуле атакующие полузащитники играют важную роль и в защите, и в нападении, часто выходят на удар», — сказал де Феличе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 августа 2022
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