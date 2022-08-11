«Клубам РПЛ пошли навстречу». Президент «Велеса» оценил реформу Кубка России

Евгений Шиленков, президент московского «Велеса», выступающего в Первой лиге, прокомментировал изменения в формате проведения Кубка России.

«Кубок России в том формате, в котором он проходил раньше, лично мне нравился больше. Я не погружался в новый формат проведения. Сейчас клубы РПЛ немного отодвинули, чтобы не докучать играми с командами, с которыми им было бы неинтересно.



Предыдущий формат нравился по двум компонентам. Первое — это спортивная часть: ты можешь встретиться с командами более высокого ранга, ребята могут себя проверить. К этому добавлялась адекватная материальная компенсация. Мы видели, как в прошлом сезоне команды из ФНЛ забрались довольно высоко.



Сейчас клубы РПЛ немного отодвинули и сделали выбор в пользу клубов Медиалиги. Наверное, немного прислушались к командам РПЛ, которым в меньшей степени хотелось бы жертвовать чемпионатом и ехать играть с командами второй лиги. Им пошли навстречу. По формату Double Elimination сделали шаг не вверх, а куда-то вбок.



«Велесу» было бы интересно встретиться с клубами РПЛ. Плюс тут тоже есть финансовая и зрительская составляющая. Людям интересно, когда приезжают команды такого уровня в города, которые не видят большого футбола. Приезжает титульная команда, идёт большая популяризация футбола», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.