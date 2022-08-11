«Клубам РПЛ пошли навстречу». Президент «Велеса» оценил реформу Кубка России

Евгений Шиленков, президент московского «Велеса», выступающего в Первой лиге, прокомментировал изменения в формате проведения Кубка России.
«Кубок России в том формате, в котором он проходил раньше, лично мне нравился больше. Я не погружался в новый формат проведения. Сейчас клубы РПЛ немного отодвинули, чтобы не докучать играми с командами, с которыми им было бы неинтересно.
Предыдущий формат нравился по двум компонентам. Первое — это спортивная часть: ты можешь встретиться с командами более высокого ранга, ребята могут себя проверить. К этому добавлялась адекватная материальная компенсация. Мы видели, как в прошлом сезоне команды из ФНЛ забрались довольно высоко.
Сейчас клубы РПЛ немного отодвинули и сделали выбор в пользу клубов Медиалиги. Наверное, немного прислушались к командам РПЛ, которым в меньшей степени хотелось бы жертвовать чемпионатом и ехать играть с командами второй лиги. Им пошли навстречу. По формату Double Elimination сделали шаг не вверх, а куда-то вбок.
«Велесу» было бы интересно встретиться с клубами РПЛ. Плюс тут тоже есть финансовая и зрительская составляющая. Людям интересно, когда приезжают команды такого уровня в города, которые не видят большого футбола. Приезжает титульная команда, идёт большая популяризация футбола», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 11 августа 2022
-
22:24
-
22:18
-
21:56
-
21:54
-
21:44
-
21:35
-
21:26
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
20:51
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
19:39
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:12
-
19:01
-
18:55
-
18:46
-
18:44
-
18:24
-
18:23
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:40
-
17:13
-
17:07
-
16:56