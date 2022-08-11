Стало известно расписание первого раунда Кубка России. На этом этапе сыграют 10 любительских команд и 14 клубов из Второй лиги. Время начала матчей будет опубликовано дополнительно.
Расписание первого раунда Кубка России
Ранее появилась информация, что клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на общем совещании выбрали в качестве партнёров «Яндекс» и BetBoom. Окончательное решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.
Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».
Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13
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