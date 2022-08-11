Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно расписание первого раунда Кубка России

Стало известно расписание первого раунда Кубка России
Комментарии

Стало известно расписание первого раунда Кубка России. На этом этапе сыграют 10 любительских команд и 14 клубов из Второй лиги. Время начала матчей будет опубликовано дополнительно.

Расписание первого раунда Кубка России

Расписание первого раунда Кубка России

Ранее появилась информация, что клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на общем совещании выбрали в качестве партнёров «Яндекс» и BetBoom. Окончательное решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.

Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».

Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13

Новость по теме
Источник: клубы РПЛ выбрали «Яндекс» и BetBoom партнёрами Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022