Стало известно расписание первого раунда Кубка России. На этом этапе сыграют 10 любительских команд и 14 клубов из Второй лиги. Время начала матчей будет опубликовано дополнительно.

Расписание первого раунда Кубка России

Ранее появилась информация, что клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на общем совещании выбрали в качестве партнёров «Яндекс» и BetBoom. Окончательное решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.



Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».

Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13