Уткин прокомментировал возможную причину отставки Юрана

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал одну из возможных причин увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана, а именно предполагаемое предложение о проведении договорного матча с «Ростовом» в концовке прошлого сезона.



«Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьёзного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.



Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу, тогда в этом есть какое-то здравое зерно», – сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

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