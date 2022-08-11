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Уткин прокомментировал возможную причину отставки Юрана

Уткин прокомментировал возможную причину отставки Юрана
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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал одну из возможных причин увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана, а именно предполагаемое предложение о проведении договорного матча с «Ростовом» в концовке прошлого сезона.

«Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьёзного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.

Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу, тогда в этом есть какое-то здравое зерно», – сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

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