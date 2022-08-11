«Наполи» увеличил своё предложение «Сассуоло» по нападающему Распадори

«Наполи» увеличил своё предложение «Сассуоло» по переходу нападающего Джакомо Распадори. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, неаполитанцы предложили за игрока около € 35 млн, включая бонусы.



При этом инсайдер уточняет, что руководство «Сассуоло» хочет за своего игрока по меньшей мере € 38 млн, а также 10% от будущей перепродажи футболиста, как это было во время оформления перехода нападающего Джанлуки Скамакки в лондонский «Вест Хэм». Ранее «Наполи» предлагал за Распадори сумму около € 25 млн + бонусы.



В прошлом сезоне Распадори провёл 36 игр в Серии А. На счету нападающего 10 голов и пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 28 млн.

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