Перес отреагировал на просьбу фанатов подписать Криштиану Роналду

Владелец мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на просьбу болельщиков «сливочных» снова подписать португальского форварда Криштиану Роналду. Событие произошло в одном из холлов отеля в столице Финляндии Хельсинки, где команда остановилась на время проведения матча за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» обыграл немецкий «Айнтрахт» со счётом 2:0.



«Криштиану? Опять? В 38 лет?» – отреагировал Перес на просьбу фанатов, увидевших его в отеле.



Напомним, ранее будущее Криштиану Роналду связывали с рядом клубов, в том числе с «Реалом», «Атлетико», «Челси» и «Баварией». Несмотря на множество слухов, португалец до сих пор является футболистом «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 37-летний нападающий провёл в английской Премьер-лиге 30 матчей, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»