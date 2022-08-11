Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перес отреагировал на просьбу фанатов подписать Криштиану Роналду

Перес отреагировал на просьбу фанатов подписать Криштиану Роналду
Комментарии

Владелец мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на просьбу болельщиков «сливочных» снова подписать португальского форварда Криштиану Роналду. Событие произошло в одном из холлов отеля в столице Финляндии Хельсинки, где команда остановилась на время проведения матча за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» обыграл немецкий «Айнтрахт» со счётом 2:0.

«Криштиану? Опять? В 38 лет?» – отреагировал Перес на просьбу фанатов, увидевших его в отеле.

Напомним, ранее будущее Криштиану Роналду связывали с рядом клубов, в том числе с «Реалом», «Атлетико», «Челси» и «Баварией». Несмотря на множество слухов, португалец до сих пор является футболистом «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 37-летний нападающий провёл в английской Премьер-лиге 30 матчей, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»

Новость по теме
Видеообзор победы «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022