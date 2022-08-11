Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Славия», «Стяуа» и «Базель» вышли в раунд плей-офф Лиги конференций

«Славия», «Стяуа» и «Базель» вышли в раунд плей-офф Лиги конференций
Комментарии

Пражская «Славия», румынская «Стяуа» и швейцарский «Базель» оказались сильнее оппонентов в ответных встречах третьего квалификационного раунда Лиги конференций и прошли в раунд плей-офф.

«Славия» играла на выезде с греческим «Панатинаикосом». Первыми забили хозяева – на 57-й минуте матча отличился Андраж Шпорар. В самом конце второго тайма, в добавленные арбитром минуты, гости смогли сравнять счёт благодаря усилиям Вацлава Юречки – 1:1. По итогам двух матчей (в первом «Славия» победила 2:0) дальше прошёл клуб из Чехии.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 1
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Шпорар – 57'   1:1 Юречка – 90+4'

«Стяуа» дома принимала клуб из Словакии «ДАК 1904». Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник хозяев Андрей Кордя – 1:0. В первом матче команда из Бухареста также обыграла соперников со счётом 1:0, поэтому «Стяуа» продолжает свой путь на турнире.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 20:30 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
1 : 0
ДАК 1904
Дунайска-Стреда, Словакия
1:0 Кордя – 28'

«Базель» на своём поле встречался с датским «Брондбю». На 40-й минуте Фабиан Фрай реализовал 11-метровый удар, но через пять минут гости сравняли счёт благодаря голу Матиаса Квистгордена. Ещё через четыре минуты, уже в добавленное арбитром к первому тайму время, Анди Зекири вывел хозяев вперёд – 2:1. До конца основного времени матча команды голов больше не забили, и в сумме с результатом первой игры, которую «Брондбю» выиграл со счётом 1:0, получилось равенство, команды ушли на дополнительное время. В овертаймах команды вновь не смогли отличиться, и в серии послематчевых пенальти сильнее оказался швейцарский клуб – 3:1.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 1
3 : 1
Брондбю
Брондбю, Дания
1:0 Фрай – 40' (пен)   1:1 Квистгорден – 45+1'   2:1 Зекири – 45+5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022