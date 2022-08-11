Сутормин: мой самый значимый гол — в ворота «Мальмё»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин вспомнил свои значимые голы и ответил на вопрос, почему в этом сезоне не бьёт пенальти.

«Какой из моих голов для меня самый главный? В первую очередь это гол в ворота «Мальмё» — ​тогда я впервые забил в Лиге чемпионов. Хорошо помню и первые свои голы за «Зенит» — ​дубль «Рубину». Один из них забит головой, а это я вообще нечасто делаю. Ну и гол «Краснодару» в чемпионском матче после хорошей комбинации тоже выделю.

У нас есть из кого выбирать пенальтистов, пробить могут многие ребята. Пока пенальти назначали в тот момент, когда меня не было на поле. Так что, надеюсь, в этом сезоне у меня тоже появится возможность пробить с точки», — сказал Сутормин в интервью «PROЗенит».

Контракт Алексея с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 3 млн.