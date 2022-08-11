Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо перешёл в «Ренн». Об этом оба клуба сообщили на своих страницах в социальных сетях.
Сделка оформлена в виде трансфера: «Ренн» заплатит за 20-летнего француза около € 25 млн. Контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2027 года. Ранее парижский клуб перевёл другого своего нападающего, аргентинца Мауро Икарди, в резерв. В данный момент «ПСЖ» находится в поисках усиления в линию атаки. Одним из кандидатов называется нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.
Прошлый сезон Арно Калимуэндо провёл за французский «Ланс» на правах аренды. Нападающий сыграл 32 матча в Лиге 1, на его счету 12 голов, в том числе два – с пенальти. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 18 млн.
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