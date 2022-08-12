Рахим Стерлинг объяснил, почему покинул «Манчестер Сити»

Новичок лондонского «Челси» Рахим Стерлинг, пришедший в команду этим летом из «Манчестер Сити», рассказал о причинах смены команды.

«Я чувствовал, что моё игровое время в «Сити» в силу разных причин ограничено. Я больше не мог терять своё время. Мне бы не хотелось, чтобы за подъёмом последовал спад, нужен был новый вызов.

Я выходил в стартовом составе с 17 лет. Когда я подхожу к пику своей карьеры, я не могу позволить себе играть нерегулярно. Я всегда стараюсь бороться и менять условия, но в «Сити» этого сделать не удалось.

В «Ливерпуль» я перешёл, показывая, чего хочу добиться, в «Сити» воплотил мечту в реальность, а в Лондон вернулся уже взрослым человеком. Сейчас я точно знаю, чего хочу от футбола и от жизни», — приводит слова Стерлинга GOAL.

Контракт 27-летнего футболиста сборной Англии с «Челси» подписан до конца июня 2027 года.