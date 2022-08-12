Игрок «Альмиранте Браун» Родриго Велес забил гол с 40 метров в чемпионате Аргентины

Игрок аргентинской команды «Альмиранте Браун» Родриго Велес забил гол пушечным выстрелом с 40 метров. Событие произошло в 28-м туре чемпионата Насьонал Б, в котором команда дома встречалась с клубом «Индепендьенте Ривадавия».

Долгое время «Альмиранте Браун» не мог вскрыть оборону гостей, пока на 51-й минуте Родриго Велес не решился на отчаянный шаг, ударив с 40 метров по воротам соперника. В борьбе за мяч футболист с лёта пробил по снаряду, который полетел по дуге в самый угол ворот. Хозяева сумели довести исход встречи до победного: на 85-й минуте Насарено Басан смог установить итоговый счёт матча – 2:0.



Сейчас «Альмиранте Браун» находится на 23-м месте в турнирной таблице – у команды 33 очка. «Индепендьенте Ривадавия» расположился на 12-й строчке, у клуба в активе 39 очков.