Лига конференций: «АЗ Алкмар», «Янг Бойз» и «Жил Висенте» проходят дальше

Вчера, 11 августа, состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Конференций. По итогам встреч в раунд плей-офф прошли «АЗ Алкмар», «Янг Бойз» и «Жил Висенте».
Голландский «АЗ Алкмар» дома разгромил шотландский «Данди Юнайтед». Хозяева забили свой первый мяч на 21-й минуте – отличился Вангелис Павлидис. На 31-й Тейьяни Рейндерс укрепил преимущество голландцев, а на 36-й тот же Павлидис смог оформить дубль. На 41-й минуте свой второй мяч во встрече забил уже Рейндерс. Пятый гол хозяев незадолго до перерыва провёл Хокон Эвьен. В начале второго тайма Дани де Вит довёл счёт до теннисного – 6:0. На 74-й минуте Майкель Лахдо забил итоговый мяч во встрече – 7:0. По итогам двух встреч (в гостях «АЗ Алкмар» победил 1:0) дальше проходит голландская команда.
«Янг Бойз» дома принимал финский «КуПС». Хозяева забили уже на третьей минуте – отличился Жан-Пьер Нсаме. На 35-й минуте Венсан Сьерро увеличил преимущество своей команды, а на 57-й Нсаме забил свой второй мяч в этой встрече и довёл счёт до разгромного – 3:0. Первая встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Янг Бойз», поэтому дальше проходит этот клуб.
Португальский клуб «Жил Висенте» дома играл с латвийской «Ригой». На 16-й минуте гости оформили автогол, на 22-й забил нападающий хозяев Кевин Вильодрес. В самом конце первого тайма отличился Фран Наварро, а на 76-й он же реализовал пенальти. Первый матч команд завершился вничью (1:1), дальше проходит «Жил Висенте».
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