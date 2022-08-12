Агент Миранчука: Гасперини — тренер старой закалки, эгоист. Но здравый смысл победил

Вадим Шпинёв, агент перешедшего в «Торино» российского полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал сложный уход игрока из «Аталанты».
«Видимо, Гасперини – тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил. Хочу поблагодарить руководство «Аталанты» за понимание. Когда люди хотят найти компромисс, это дорогого стоит.
В какой-то момент переговоры остановились, но не только из-за Гасперини. Повторюсь, руководство до последнего не хотело отдавать Алексея. Они все называют Лёшу не иначе как top player. Но «Торино» был очень настойчив в своём желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью Шпинёва читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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