Агент Миранчука: Гасперини — тренер старой закалки, эгоист. Но здравый смысл победил

Вадим Шпинёв, агент перешедшего в «Торино» российского полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал сложный уход игрока из «Аталанты».

«Видимо, Гасперини – тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил. Хочу поблагодарить руководство «Аталанты» за понимание. Когда люди хотят найти компромисс, это дорогого стоит.



В какой-то момент переговоры остановились, но не только из-за Гасперини. Повторюсь, руководство до последнего не хотело отдавать Алексея. Они все называют Лёшу не иначе как top player. Но «Торино» был очень настойчив в своём желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью Шпинёва читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.