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Фанаты «Барселоны» отреагировали на нежелание Френки де Йонга идти на снижение зарплаты

Фанаты «Барселоны» отреагировали на нежелание Френки де Йонга идти на снижение зарплаты
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Болельщики «Барселоны» резко отреагировали на нежелание голландского полузащитника Френки де Йонга идти на снижение зарплаты. Случай произошёл во время тренировки, когда футболист приехал на базу клуба.

«Снизь свою зарплату, ****!» — сказали болельщики, увидев подъезжающего к базе клуба де Йонга.

Напомним, по различным сведениям, каталонская «Барселона» должна выплатить Френки де Йонгу около € 20 млн по старому соглашению с клубом. Руководство сине-гранатовых пыталось договориться с игроком об аннулировании текущего контракта, чтобы погасить свои долги, но голландец решил не идти навстречу. В связи с текущей ситуацией «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляли интерес к де Йонгу, но именно лондонский клуб, по сведениям источников, готов погасить задолженность «Барселоны» перед игроком.

Де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года. С тех пор нидерландец в 138 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

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