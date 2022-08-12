Фанаты «Барселоны» отреагировали на нежелание Френки де Йонга идти на снижение зарплаты

Болельщики «Барселоны» резко отреагировали на нежелание голландского полузащитника Френки де Йонга идти на снижение зарплаты. Случай произошёл во время тренировки, когда футболист приехал на базу клуба.



«Снизь свою зарплату, ****!» — сказали болельщики, увидев подъезжающего к базе клуба де Йонга.



Напомним, по различным сведениям, каталонская «Барселона» должна выплатить Френки де Йонгу около € 20 млн по старому соглашению с клубом. Руководство сине-гранатовых пыталось договориться с игроком об аннулировании текущего контракта, чтобы погасить свои долги, но голландец решил не идти навстречу. В связи с текущей ситуацией «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляли интерес к де Йонгу, но именно лондонский клуб, по сведениям источников, готов погасить задолженность «Барселоны» перед игроком.



Де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года. С тех пор нидерландец в 138 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.