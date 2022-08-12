Лига Европы: «Мальмё», «Олимпиакос» и «АЕК Ларнака» прошли в раунд плей-офф

Сегодня состоялись ответные встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По итогам встреч в раунд плей-офф турнира прошли «Мальмё», «Олимпиакос» и «АЕК Ларнака».



Шведский «Мальмё» на выезде играл против «Дюделанжа» из Люксембурга. Гости забили первый мяч в этой встрече – на 50-й минуте матча отличился Мохамед Турай. Через две минуты Ола Тойвонен укрепил позиции шведского клуба. На 56-й минуте Самир Хаджи смог сократить отставание хозяев, а на 60-й Дейвид Синани установил итоговый счёт – 2:2. По итогам двух встреч (дома «Мальмё» был сильнее – 3:0) дальше проходит шведская команда.

«Олимпиакос» гостил у «Слована» в Братиславе. Первыми гол забили греки – отличился вингер Филип Синкернагель. В самом конце матча, уже в добавленное арбитром время, «Слован» смог сравнять счёт благодаря голу Ивана Шапоньича. В первой встрече команды сыграли вничью (1:1), поэтому игра перешла в дополнительное время. На 101-й минуте гости снова вышли вперёд – забил Мамаду Кане. На 108-й минуте нападающий Андре Грин снова сравнял счёт матча. Игра свелась к серии послематчевых пенальти, где сильнее был «Олимпиакос» – 4:3.

Сербский «Партизан» дома играл против кипрского «АЕК Ларнака». Хозяева забили первый мяч во встрече на 24-й минуте – отличился Рикарду Гомеш. На 51-й минуте гости сравняли счёт благодаря автоголу сербов. На 54-й минуте Рикарду Гомеш оформил дубль и вывел «Партизан» вперёд, но через две минуты гости вновь сравняли счёт: забил Имад Фарадж, установив итоговый результат встречи – 2:2. По итогам двухматчевого противостояния (в первой игре сильнее был «АЕК Ларнака» — 2:1) клуб из Кипра проходит в следующую стадию турнира.