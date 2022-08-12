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Лига Европы: «Мальмё», «Олимпиакос» и «АЕК Ларнака» прошли в раунд плей-офф

Лига Европы: «Мальмё», «Олимпиакос» и «АЕК Ларнака» прошли в раунд плей-офф
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Сегодня состоялись ответные встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По итогам встреч в раунд плей-офф турнира прошли «Мальмё», «Олимпиакос» и «АЕК Ларнака».

Шведский «Мальмё» на выезде играл против «Дюделанжа» из Люксембурга. Гости забили первый мяч в этой встрече – на 50-й минуте матча отличился Мохамед Турай. Через две минуты Ола Тойвонен укрепил позиции шведского клуба. На 56-й минуте Самир Хаджи смог сократить отставание хозяев, а на 60-й Дейвид Синани установил итоговый счёт – 2:2. По итогам двух встреч (дома «Мальмё» был сильнее – 3:0) дальше проходит шведская команда.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Окончен
2 : 2
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Турай – 50'   0:2 Тойвонен – 52'   1:2 Хаджи – 56'   2:2 Синани – 60'

«Олимпиакос» гостил у «Слована» в Братиславе. Первыми гол забили греки – отличился вингер Филип Синкернагель. В самом конце матча, уже в добавленное арбитром время, «Слован» смог сравнять счёт благодаря голу Ивана Шапоньича. В первой встрече команды сыграли вничью (1:1), поэтому игра перешла в дополнительное время. На 101-й минуте гости снова вышли вперёд – забил Мамаду Кане. На 108-й минуте нападающий Андре Грин снова сравнял счёт матча. Игра свелась к серии послематчевых пенальти, где сильнее был «Олимпиакос» – 4:3.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 21:30 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
2 : 2
3 : 4
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Синкернагель – 54'   1:1 Шапоньич – 90+5'   1:2 Кане – 101'   2:2 Грин – 108'
Удаления: Абена – 90+8' / нет

Сербский «Партизан» дома играл против кипрского «АЕК Ларнака». Хозяева забили первый мяч во встрече на 24-й минуте – отличился Рикарду Гомеш. На 51-й минуте гости сравняли счёт благодаря автоголу сербов. На 54-й минуте Рикарду Гомеш оформил дубль и вывел «Партизан» вперёд, но через две минуты гости вновь сравняли счёт: забил Имад Фарадж, установив итоговый результат встречи – 2:2. По итогам двухматчевого противостояния (в первой игре сильнее был «АЕК Ларнака» — 2:1) клуб из Кипра проходит в следующую стадию турнира.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
2 : 2
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
1:0 Гомеш – 24'   1:1 Маркович – 51' (автогол)   2:1 Гомеш – 54'   2:2 Фарадж – 56'
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