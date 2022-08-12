Клои Келли, снявшая футболку в финале Евро-2022, попала на обложку журнала Grazia

Нападающая сборной Англии Клои Келли попала на обложку журнала Grazia.

Келли стала автором победного мяча за сборную Англии. Во время празднования своего гола Келли сняла футболку и осталась в спортивном топе. Позже она заявила, что сбирается обрамить свои бутсы, футболку и спортивный топ.

Келли является воспитанницей лондонского «Арсенала». Позже она выступала за «Эвертон», а с 2020 года защищает цвета «Манчестер Сити». С 2018-го Клои вызывается в национальную команду Англии.

Напомним, женская сборная Англии обыграла национальную команду Германии со счётом 2:1 после дополнительного времени и стала чемпионом Европы. Отметим, сборная Англии впервые в истории стала победителем женского чемпионата Европы.