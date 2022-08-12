Клои Келли, снявшая футболку в финале Евро-2022, попала на обложку журнала Grazia
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Нападающая сборной Англии Клои Келли попала на обложку журнала Grazia.
Келли стала автором победного мяча за сборную Англии. Во время празднования своего гола Келли сняла футболку и осталась в спортивном топе. Позже она заявила, что сбирается обрамить свои бутсы, футболку и спортивный топ.
Келли является воспитанницей лондонского «Арсенала». Позже она выступала за «Эвертон», а с 2020 года защищает цвета «Манчестер Сити». С 2018-го Клои вызывается в национальную команду Англии.
Напомним, женская сборная Англии обыграла национальную команду Германии со счётом 2:1 после дополнительного времени и стала чемпионом Европы. Отметим, сборная Англии впервые в истории стала победителем женского чемпионата Европы.
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