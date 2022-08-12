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«Монца» Берлускони арендовала центрального защитника «Арсенала»

«Монца» Берлускони арендовала центрального защитника «Арсенала»
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Испанский центральный защитник Пабло Мари на правах аренды перешёл из лондонского «Арсенала» в «Монцу», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Пабло Мари стал 12-м летним приобретением новичка Серии А «Монцы», которой руководят бывшие боссы «Милана» Сильвио Берлускони (президент) и Адриано Галлиани (исполнительный директор). Сообщается, что контракт содержит опцию выкупа футболиста в случае выполнения определённых условий.

Испанец Пабло Мари начал профессиональную карьеру в «Мальорке». В 2013 году перешёл в «Химнастик» из Таррагоны, а в 2016-м права на него приобрёл «Манчестер Сити». Английский клуб несколько раз отдавал его в аренду – в свой фарм-клуб «Жирону», «НАК Бреду» из Нидерландов и испанский «Депортиво».

В 2019-м Мари стал игроком «Фламенго», откуда через год за € 6 млн перешёл в «Арсенал». За первую команду «канониров» испанский центрбек в сумме провёл 22 матча и успел отметиться одним забитым голом – в игре Лиги Европы с венским «Рапидом».

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