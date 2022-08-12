Главный тренер «ПСЖ» рассказал о состоянии Мбаппе после травмы

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье на пресс-конференции перед матчем второго тура чемпионата Франции с «Монпелье» сообщил о самочувствии нападающего Килиана Мбаппе.
«У нас нет проблем с тем, чтобы интегрировать Килиана Мбаппе в команду. Иметь такого игрока – это привилегия. Его предсезонная подготовка была немного нарушена, учитывая, что он был дисквалифицирован на игру за Суперкубок, а перед матчем чемпионата с «Клермоном» получил травму. У него нет практики, но он уже в форме. Болевые ощущения, которые имели место на прошлой неделе, полностью исчезли. В последние дни в тренировочном процессе Мбаппе был очень динамичным», – приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».
Напомним, в стартовом туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде победил «Клермон» со счётом 5:0. Голы забивали Неймар, Хакими, Маркиньос, а на счету Лионеля Месси дубль.
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