Тренер «Райо Вальекано» отказался говорить о Диего Косте

Наставник испанского «Райо Вальекано» Андони Ираола в преддверии первого матча нового сезона испанской Примеры с «Барселоной» не стал подтверждать факт договорённости клуба с нападающим Диего Костой.
«Многие переговоры открыты. У нас несколько позиций, которые мы должны усилить, и на каждую из них есть список из пяти-шести человек, которые нам интересны. Пока кто-то не подписан, я не могу говорить с вами не о своих игроках. Диего Коста? Не нужно так много думать об этом. Повторяю, у нас на каждую позицию больше одного кандидата. Больше мне нечего сказать», – цитирует Ираолу As.
Напомним, 11 августа в СМИ появилась информация о том, что пребывающий без клуба 33-летний Диего Коста уже в ближайшие часы подпишет контракт с «Райо Вальекано». Он уже выступал за команду в сезоне-2011/12, присоединившись на правах аренды из «Атлетико» и забив 10 голов в 16 матчах. Позже Коста играл за «Челси», вернулся на три года в «Атлетико», а с лета 2021-го по начало 2022-го был футболистом бразильского «Атлетико Минейро».
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