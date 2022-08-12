Стерлинг ответил, готов ли встретиться с болельщиком «Челси» после расистских оскорблений

Новичку лондонского «Челси» Рахиму Стерлингу, который перешёл в это летнее межсезонье из «Манчестер Сити», напомнили давний инцидент с расистскими оскорблениями в его адрес на «Стэмфорд Бридж». Тогда пожилой болельщик «Челси» Колин Уинг был пожизненно отстранён от посещения матчей.



«Влияли ли те воспоминания на меня перед трансфером в «Челси»? Не думал об этом, потому что не мог допустить, чтобы инцидент с отдельными людьми изменил моё восприятие клуба. Хочу ли я встретится с тем болельщиком? У меня нет ненависти или злобы по отношению к отдельным людям. В принципе, я мог бы встретиться с ним хоть прямо сейчас, хоть завтра. Это не проблема. Моя главная цель – уйти от расизма и больше сосредоточиться на помощи и поддержке молодёжи, таких же ребят, каким был я. Хочу подсказать, что ждёт их впереди, и продемонстрировать, чего они могут добиться, если просто позаботятся о себе», – приводит слова Стерлинга The Guardian.

Инцидент с участием Колина Уинга и Рахима Стерлинга произошёл в декабре 2018 года во время матча АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Болельщик подтвердил, что нецензурно выражался в адрес Рахима, однако не согласился с тем, что в его словах были оскорбления по расовому признаку. В итоге он был пожизненно отстранён от посещения матчей.