Агент Миранчука рассказал о встрече игрока с Влашичем за день до перехода в «Торино»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о встрече игрока с Николой Влашичем за день до перехода в «Торино».

«Лёша общался со спортивным директором клуба. Они обсудили все тактические наработки, варианты. «Торино» ― очень крупный клуб, с большим количеством трофеев. Думаю, ему здесь будет комфортно. Здесь есть балканские футболисты, тренер Юрич ― тоже балканец.

За день до подписания мы увиделись с Влашичем, который тоже перешёл в «Торино». Никола был очень довольный, ребята очень тепло друг друга поприветствовали, обнялись, Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Никола известен российским болельщикам по выступлению за ЦСКА. Влашич и Миранчук будут играть за «Торино» в новом сезоне чемпионата Италии.

Полностью интервью с агентом Миранчука читайте в ближайшее время.