Якубко: Черчесов – хороший тренер. Кто-то ещё выигрывал чемпионство за пределами России?

42-летний бывший нападающий пермского «Амкара» Мартин Якубко, смотревший матчи «Ференцвароша» со «Слованом» в квалификации Лиги чемпионов, высказался о главном тренере венгерской команды Станиславе Черчесове.



«Я всегда говорил и буду говорить, что Черчесов – хороший тренер. Если смотреть по результатам, он выиграл чемпионат Польши с «Легией», чемпионат Венгрии с «Ференцварошем». Можно ещё вспомнить, как он выступил со сборной России на чемпионате мира-2018, это лучший результат в истории страны. Можно говорить, что Черчесов – успешный тренер. Я не знаю, как он разговаривает сейчас, но раньше очень жёстко общался с футболистами. Это нужно поменять, в Европе такое не прокатит. Лучший ли он тренер России на данный момент? Можно посмотреть на достижения российских специалистов за последние годы. Есть ли среди них кто-то, кто выиграл бы чемпионство за пределами родной страны? Этого тоже надо добиться. Не стану говорить, что Черчесов – лучший тренер, но это однозначно хороший специалист», – приводит слова Якубко «РБ Спорт».



Напомним, Черчесов тренировал Якубко в пермском «Амкаре», где словак играл с 2012 по 2015 годы. Перед этим Мартин выступал и за другие российские клубы – «Сатурн», «Химки», ФК «Москва» и столичное «Динамо».