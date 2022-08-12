Вратарь Заболотный рассказал, как в «Спартаке» Карпин наказывал игроков за лишний вес

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный, на раннем этапе карьеры выступавший за московский «Спартак», вспомнил время работы под руководством нынешнего тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.



«Я провёл хорошее время в «Спартаке»: дебютировал в РПЛ, поработал с нынешним тренером сборной. Карпина запомнил жёстким тренером, но воспринимал его слова как мотивацию. Называет игроков брёвнами? В реальности Карпин нас такими не считал: видел, что в реальности мы могли отдавать и принимать передачи. Просто подстегивал. Он требовал хорошо играть ногами, уделял внимание тому, чтобы мы начинали атаки и были задействованы в игре наравне с полевыми.



Все говорят про взвешивания и штрафы (сто долларов за сто грамм). У нас, молодых, это было в щадящем режиме – Карпин наказывал как-то, но чаще не деньгами, а словом. Это даже обиднее: «Ты с лишним весом, а согнать не можешь». Я несильно нарушал нормы, но пару раз тоже от Карпина выслушивал», – цитирует Заболотного Sport24.