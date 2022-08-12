Экс-игрок «Челси» Дринкуотер присоединился к сбору гуманитарной помощи для Украины

32-летний английский хавбек Дэнни Дринкуотер, известный по выступлениям за «Челси» и «Лестер Сити», а ныне находящийся в статусе свободного агента, объявил о присоединении к программе, направленной на сбор гуманитарной помощи для жителей Украины.

«Я присоединюсь к усилиям одной из благотворительных организаций в сборе столь необходимой гуманитарной помощи для жителей Украины. Давайте объединимся ради важного дела. Ты присоединишься ко мне?» — гласит пост Дринкуотера в одной из социальных сетей.

Отметим, что данная благотворительная программа была разработана совместно с донецким «Шахтёром». Её суть заключается в том, что за пожертвование в размере от € 18 можно получить «пиксель поля» «Донбасс Арены», на котором будет имя человека и уникальный номер. К этому прилагается эксклюзивный контент для болельщиков на футбольный сезон-2022/23.