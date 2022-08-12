Мауро Икарди может перейти в «МЮ» или «Галатасарай»

Аргентинский нападающий «Пари-Сен Жермен» Мауро Икарди может перейти в английский «Манчестер Юнайтед» или турецкий «Галатасарай», сообщает TyC Sports.
По информации источника, агент и жена игрока Ванда Нара уже провела переговоры с клубами. Разговоры имели предварительный характер, детали не были обсуждены.
Напомним, в октябре прошлого года Ванда Нара в одной из социальных сетей объявила о том, что футболист изменил ей. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. Позже она заявила, что простила Икарди, а нападающий «ПСЖ» подписал контракт, по которому передал супруге все свои доходы и активы, чтобы спасти брак. У пары есть две общие дочери.
Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 22 млн.
- 12 августа 2022
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