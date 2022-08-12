Андрей Аршавин высказался о неудачах «Зенита» в выездных матчах сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о неудачах команды в выездных матчах текущего сезона.
«Пока было всего два матча на выезде. В первой игре у «Зенита» было большое преимущество: забили в течение 20 минут, не позволяли «Химкам» переходить через центр поля… Но пропала мотивация, настроение изменилось, и потом было тяжело собраться, когда Мирзов и Ломовицкий, индивидуально сильные игроки, поймали свою волну. А с «Ахматом» был типичный матч, когда «Зенит» владел мячом и территорией. Скорее всего, во втором тайме хозяевам было бы намного тяжелее под давлением, «Зенит» мог додавить, но свою роль сыграло удаление. Плюс травма Клаудиньо», – приводит слова Аршавина Sport24.
На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляют два клуба из Москвы — ЦСКА и «Спартак». Они набрали по 10 очков при одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей.
Третье место занимает «Сочи», набравший девять баллов. Следом идёт группа из трёх команд, каждая из которых имеет в активе по восемь очков: «Зенит», «Динамо» и «Ростов».
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