Источник: ЦСКА определится с будущим Адольфо Гайча на следующей неделе

Руководство московского ЦСКА находится в раздумьях относительно будущего в команде 23-летнего аргентинского нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает Metaratings.
Как отмечает источник, судьба аргентинца в ЦСКА будет определена на следующей неделе. У клуба есть хорошие предложения по игроку, однако, не исключено, что тренерский штаб решит дать ещё один шанс Адольфо.
Напомним, ЦСКА приобрёл Гайча летом 2020 года из аргентинского «Сан-Лоренцо» за € 8,5 млн, согласно данным Transfermarkt. Контракт форварда с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 3 млн. Последний сезон он провёл в аренде за испанскую «Уэску» во втором дивизионе местного чемпионата, отметившись одним голом и тремя результативными передачами в 28 матчах.
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