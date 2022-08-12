Олег Пашинин: у Алексея Миранчука всё будет в порядке

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Олег Пашинин считает, что у российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука всё будет в порядке.
«Аренда в «Торино» пойдет на пользу Миранчуку в том случае, если Алексей там будет получать игровую практику. В «Аталанте» у него не было достаточного времени на поле. Если он выбрал вариант, где ситуация изменится, значит у Миранчука все будет в порядке», – приводит слова Пашинина «РБ Спорт».
Отметим, что арендное соглашение «Торино» с «Аталантой» по Миранчуку предусматривает возможную опцию выкупа игрока. Контракт Алексея с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость в € 10 млн. В 56 матчах за команду во всех турнирах он забил девять голов и отдал семь результативных передач.
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