«Тяжёлая работа всегда окупается». Роналду опубликовал пост перед игрой с «Брентфордом»

37-летний звёздный португальский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал незамысловатый пост в одной из социальный сетей в преддверии встречи второго тура чемпионата Англии с «Брентфордом».

«Тяжёлая работа всегда окупается», — гласит пост Роналду с фотографиями с одной из последних тренировочных сессий «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что некоторые британские издания связывают данный пост с возможным появлением португальца в стартовом составе «манкунианцев» на ближайший матч клуба – с «Брентфордом», который пройдёт в субботу, 13 августа. Начало – 19:30 мск.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» представители «Манчестер Юнайтед» попытались включить Роналду в сделку по переходу полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо.