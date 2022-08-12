Чемпионат мира по футболу – 2022: обновлённое расписание матчей группового этапа

Стало известно обновлённое расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.
Матч между сборными Катара и Эквадора вынесен на отдельный день — 20 ноября. Эта игра станет открытием турнира. Она стартует в 19:00 мск.
21 ноября, на второй день турнира, запланировано три матча: Сенегал — Нидерланды, Англия — Иран, США — Уэльс. Начиная, с 22 ноября, в один день будут проводиться матчи двух групп с таким временным промежутком: 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 мск.
Последние туры в группах буду уже проведены по другой системе. Розыгрыш 3-го тура начнётся с 29 ноября. В один день будут по-прежнему проходить матчи двух групп, но теперь их время будет поделено на два промежутка: 18:00 и 22:00 мск. В одно время играют сразу обе пары из группы. Групповой этап завершится 2 декабря.
Финальная часть ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Заключительный матч состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил» в одноимённом городе и начнётся в 18:00 мск.
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