Хоакин Соса, которого почти приобрёл ЦСКА, близок к трансферу в «Болонью»
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20-летний уругвайский защитник «Насьоналя» Хоакин Соса, выступающий на правах аренды за «Ливерпуль» Монтевидео, близок к переезду в Европу, несмотря на срыв перехода в московский ЦСКА. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, Соса близок к завершению перехода в итальянскую «Болонью».
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА выкупил у уругвайского «Насьоналя» 70% прав на Хоакина Сосу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 500 тыс. Защитник выступал за молодёжную сборную Уругвая до 17 лет.
Всего за карьеру Хоакин Соса провёл 50 официальных матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач, из них пять игр — в Кубке Либертадорес за уругвайский клуб «Рентистас».
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