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«Фонбет» улучшил предложение по покупке трансляций Кубка России

«Фонбет» улучшил предложение по покупке трансляций Кубка России
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Клубы РПЛ проведут ещё одно голосование за спонсора показа Кубка России. «Фонбет» решил улучшить своё предложение по покупке трансляций турнира, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, компания прислала предложение в РФС с условием выплаты 2,4 миллиарда в год (срок четыре года, плюс условие — опция продления на аналогичных условиях).

Сегодня, 12 августа, клубы проведут новую встречу по видеосвязи и, вероятно, проголосуют по этому варианту. Ранее в голосовании победил дуэт «Яндекса» и BetBoom.

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».

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