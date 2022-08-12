«Фонбет» улучшил предложение по покупке трансляций Кубка России

Клубы РПЛ проведут ещё одно голосование за спонсора показа Кубка России. «Фонбет» решил улучшить своё предложение по покупке трансляций турнира, сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, компания прислала предложение в РФС с условием выплаты 2,4 миллиарда в год (срок четыре года, плюс условие — опция продления на аналогичных условиях).



Сегодня, 12 августа, клубы проведут новую встречу по видеосвязи и, вероятно, проголосуют по этому варианту. Ранее в голосовании победил дуэт «Яндекса» и BetBoom.



Напомним, победителем прошлого розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».