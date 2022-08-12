Николай Заболотный рассказал о дебюте за «Зенит»

Российский голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал о своём дебюте за сине-бело-голубых.



«В молодёжную сборную я начал привлекаться из дубля «Зенита», где тренировался (с 16-17 лет) у отличного тренера Юрия Окрошидзе. В числе прочего он успешно скрыл один из моих недостатков: небольшой для вратаря рост. Окрошидзе серьёзно подготовил ноги, дал базу — вратари у него много работали в зале со штангой. И за счёт своей природы и быстрых, сильных ног успеваю сделать даже несколько лишних шагов к мячу, плюс спокойно играю ногами.



Мой дебют за основной «Зенит» произошёл случайно. Я был в Финляндии с дублем, и тут сломался Чонтофальски. Весь дубль полетел домой, а я с тремя пересадками — в Австрию. Там через пару дней «Зенит» играл контрольный матч с «Андерлехтом». В какой-то момент на разминке травму получил и Малафеев. Сыграли 2:2, во втором тайме вышел молодой Лукаку. Аршавин, Денисов, Тимощук, Анюков — волнительно попадать в такую компанию в 17 лет.



В том же 2009-м мы с дублем стали чемпионами России. Но контракт со мной закончился, и его не продлили. Вроде я неплохо сыграл, помог выиграть золото — и просто ушёл. Ну, так не может быть, наверное? А так и произошло. Может, спортивный директор Игорь Корнеев увидел на моём месте в обойме «Зенита» Андрея Зайцева.



Не знаю, о чём мой агент говорил с Корнеевым, но я с Игорем не общался ни разу. И предложения о новом контракте не видел. Хотя рассмотрел бы, и если бы сразу отправили в аренду, тоже», — приводит слова Заболотного Sport24.