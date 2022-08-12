Маркус Рашфорд не перейдёт в «ПСЖ» этим летом
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Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не перейдёт в «ПСЖ» этим летом, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «МЮ» не заинтересован в продаже англичанина. Тем не менее клуб параллельно ищет ещё одного форварда в команду. Сам «ПСЖ» тоже не осуществит трансфер, если никого не продаст. Игрок останется долгосрочной целью французского клуба.
Текущий контракт нападающего с «МЮ» действует до лета 2023 года, и у манкунианцев есть опция продления договора ещё на один год.
В прошлом сезоне АПЛ Маркус Рашфорд провёл 25 игр, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 60 млн.
Ранее Рашфорд высказал своё удовлетворение предсезонкой в клубе.
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