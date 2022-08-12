В «Спартаке» объяснили, почему выбрали «Яндекс» в качестве партнёра Кубка России
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему в клубе выбрали «Яндекс» в качестве партнёра Кубка России.
«Обновлённый Кубок России — хороший шанс для расширения аудитории и поиска новых партнёров и площадок. Конкуренция всегда идёт на пользу — как в спорте, так и в спортивном бизнесе. «Яндекс» — большой холдинг с серьёзной репутацией», — приводит слова Зеленова Metaratings.
Напомним, победителем прошлого розыгрыша Кубка России в сезона-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».
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