Баженов: ретроматч «Спартак» — «Зенит» мог бы стать отправной точкой в вопросе Fan ID

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о том, что ретроматч московского клуба с «Зенитом» может положительно сказаться на разрешении вопроса Fan ID.
«На данный момент мне никто не предлагал выступать, но, если будет предложение, с удовольствием соглашусь. Было бы здорово, если бы пришло много болельщиков, хочу всех пригласить на этот матч. Это возможность для фанатов, которые не ходят на матчи основных команд из-за истории с Fan ID, почувствовать эту атмосферу. Это возможность для организаторов показать, что можно делать такие классные матчи с большим количеством народа, соблюдая все меры безопасности.
Этот матч мог бы стать отправной точкой в вопросе Fan ID. Власти могли бы пойти людям навстречу. Футбол в такие сложные времена может быть отдушиной для людей. А если честно говорить о безопасности, то у нас футбол уже лет 10 как безопасный. Одно из самых безопасных мест в нашей стране – это стадион», – цитирует Баженова Metaratings.
- 12 августа 2022
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